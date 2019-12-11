نجوم #الهلال يصلون قطر

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لخوض غمار المنافسة على لقب كأس العالم للأندية الذي انطلق اليوم الأربعاء.

وسيواجه الهلال نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا، في لقاء مثير بنكهة عربية يوم السبت المقبل في دور الثمانية بمونديال الأندية.

ويُعد نادي الهلال الفريق العربي رقم 15، الذي يشارك في مونديال الأندية حيث سبقه 14 فريقًا عربيًّا وهم ”الأهلي المصري، الاتحاد، الرجاء المغربي، النصر، السد القطري، الوحدة الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، المغرب التطواني المغربي، وفاق سطيف الجزائري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، الجزيرة الإماراتي”.

وبدأت منافسات بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 بالبرازيل، وتوقفت لعدة سنوات قبل أن تعود مرة أخرى، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا، حيث فاز باللقب 4 مرات.

وكان الهلال وصل إلى مونديال الأندية بقطر، وذلك بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019، على حساب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني.