نصراوي يقترب من الدوري السعودي عبر هذا النادي

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي برونو أوفيني مدافع الوكرة القطري الحالي ونجم نادي النصر سابقًا، قريبًا من العودة إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد.

وقالت تقارير إخبارية إن الاتحاد بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات يرغب في ضم مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مما جعل أوفيني الحل الأنسب للإدارة الاتحادية عملًا على تدعيم صفوف الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الجاري.

وكان أوفيني تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 مع النصر قبل رحيله، وساهم هدفاه في شباك الهلال يوم 29 مارس الماضي في ديربي الرياض في صعود النصر إلى الصدارة والمضي قدمًا نحو حسم لقب دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، كشف المدرب هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد عن مفاجأة ستُهدئ من غضب الاتحاديين، الذين عبروا عن استيائهم بعد التعادل في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي أُقيمت أمس السبت بالجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد المدرب تين كات على أن الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل من صفوف نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن العديد من اللاعبين مرشحين لمغادرة العميد بعد مباراة الاتحاد ضد الفتح.

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