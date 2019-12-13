نهاية الشوط الأول .. ثنائية نصراوية تُقرب العالمي من الصدارة

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، بالجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بثنائية مقابل هدف.

وافتتح اللاعب البوروندي سيدريك أميسي النتيجة بتسجيل الهدف الأول للتعاون عند حلول الدقيقة التاسعة عشرة.

وظل النصر يُقاتل حتى نجح النجم البرازيلي جوليانو في إحراز الهدف الأول للعالمي وهدف التعادل بالدقيقة الثانية والثلاثين.

وبعدها بست دقائق، نجح المهاجم عبدالفتاح آدم في إضافة الهدف الثاني للنصر، لينتهي الشوط الأول للعالمي بثنائية تُقربه كثيرًا من صدارة الدوري السعودي، في حال حافظ على النتيجة ذاتها أو سجل أهداف إضافية لتحقيق الفوز.

ويحتل النصر قبل المباراة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، متساويًا مع نادي الهلال صاحب المركز الثاني حاليًّا.