نيوم للابتعاث الداخلي يفتح أبوابه قريبًا للجنسين

المواطن - أحمد العطوي

قالت شركة نيوم، إن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه بالأمس بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والتي تعد من أفضل وأعرق جامعات العالم بتخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين مطلع عام 2020.

وأكدت الشركة أن التقديم سيكون عبر موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم 18 من يناير، فيما ستُعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع.

وسيوفر البرنامج منحاً دراسية لـ250 طالباً وطالبة من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.

وأوضح محمد بن عطالله التويجري مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن يتم إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.

وأضاف: “نحاول جاهدين أن نلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركائنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم، بالبرنامج حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة.

وتابع التيجري: سيتم فتح أبواب القبول لهم مجدداً في الفصول الدراسية اللاحقة حيث إن العمل في البرنامج مستمر ولن يتوقف عند الدفعة الأولى.

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