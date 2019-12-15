هدف #الهلال على #الترجي .. يُثير شغب وعنف جماهير #تونس

المواطن - محمد سمعه

تسبب هدف الهلال بمرمى فريق الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في إحداث حالة من الشغب والعنف من قبل الجماهير التونسية التي تواجدت في ملعب نادي السد بالدوحة لحضور اللقاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر فيديو لشغب الجماهير التونسية التي احتجت على أداء الحكم التشيلي روبيرتو توبار بعد احتسابه هدف الهلال على الترجي، معتقدين أن الحكم ظلم بطل إفريقيا في مناسبات عديدة خلال المباراة.

وكان الفرنسي بافتيمبي غوميز نجم الهلال هو من أحرز هدف الهلال على الترجي في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة بطريقة مهارية جميلة، مستغلًا الارتباك الدفاعي في دفاعات نادي الترجي التونسي.

الهلال يضرب موعدًا مع فلامنجو

وبعد هدف الهلال على الترجي، سيواجه الفريق الهلالي نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية بعد غد الثلاثاء في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الهلالي عن هدف الهلال على الترجي قائلًا إن توقيت الهدف صنع الفارق بشكل كبير من أجل الفوز والصعود إلى دور الأربعة بمونديال الأندية.

أما الفرنسي غوميز فعلّق على هدف الهلال على الترجي قائلًا بأنه يشعر بالحظ لأنه سجل مثل هذا الهدف، مضيفًا أنه يملك الحظ الأكبر لأنه لاعب في صفوف نادي الهلال المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

إنجازات بالجملة

وحقق الزعيم العديد من الإنجازات بعد تسجيل غوميز هدف الهلال على الترجي، حيث أصبح هدف غوميز أول هدف يُسجل باسم الهلال في كأس العالم للأندية خلال مشاركته الأولى، كما أن غوميز أصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يُسجل للأزرق بمونديال الأندية، كما أصبح اللاعب عمر خربين أول لاعب سوري يشارك بمونديال الأندية.

وقبل هدف الهلال على الترجي، سنحت فرصًا عديدة في الشوط الأول للفريق الهلالي عبر البرازيلي كارلوس إدواردو وخربين، ولكن لم يتم استغلالها.