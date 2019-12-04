هل يُنفذ بيل وعده لـ زيدان ؟

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل وعدًا بشأن مستواه للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكد برنامج “إلـ تشيرنجيتو” الإسباني، أن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم 120% من إمكاناته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة ريال مدريد على تحقيق الانتصارات.

وأضاف البرنامج الإسباني أن غرفة ملابس فريق ريال مدريد، سئمت من وعود النجم الويلزي بالتغيير وتقديم الأفضل.

وارتبط اسم بيل مؤخرًا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن الصحف الإسبانية تؤكد تمسك إدارة ريال مدريد بالنجم الويلزي هذا الموسم، وتثق أنه لا زال حاسمًا، رغم إصاباته المتكررة.

وأثار الويلزي غاريث بيل مؤخرًا الكثير من اللغط، وتعرض لهجوم واسع من الإعلام والجماهير المنتمية لنادي ريال مدريد، على خلفية اتهامه بالاستهتار واللامبالاة بناديه.