هونر تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 14 يومًا
مزودة ببطارية سعة 455 مللي

هونر تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 14 يومًا

2019/12/04
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلقت شركة هونر ساعتها الذكية MagicWatch 2 الجديدة، بـ 155 دولارًا أمريكيًّا للموديل بقطر 42 ملم، و170 دولارًا أمريكيًّا للموديل بقطر 46 ملم.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة مزودة ببطارية سعة 455 مللي أمبير ساعة، تمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 14 يومًا، وذلك في النسخة الكبيرة بقطر 46 ملم، في حين تتقلص هذه المدة إلى 7 أيام في النسخة الأصغر بقطر 42 ملم.

وجهزت الساعة بشاشة OLED، كما أنها تدعم تقنية Bluetooth 5.1، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومستشعر للتسارع ومقياس لمعدل ضربات القلب.

وينبض داخل الساعة المعالج Kirin A1، مع ذاكرة داخلية تبلغ 4 جيجا بايت، مع إتاحة 2 جيجا بايت كذاكرة للموسيقى لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية.

وتعتمد الساعة على نظام تشغيل شركة هواوي.

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