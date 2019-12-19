هيئة الرياضة تُعلن فتح بيع تذاكر السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس عن فتح منافذ بيع تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته في المملكة بشهر يناير المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن التذاكر الخاصة بمباريات السوبر الإسباني متاحة للبيع عبر منصة ” شارك”.

وستكون أسعار تذاكر مباريات دور نصف النهائي في كأس السوبر الإسباني 75 ريالًا، بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية 150 ريالًا.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 12 يناير.

وقال الإسباني لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: إن السعودية قدمت ما لم تقدمه دولة أخرى، وذلك من أجل استضافة السوبر الإسباني.

وتحدث روبياليس في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: عدة دول طلبت استضافة السوبر الإسباني والسعودية قدمت ما لم يُقدمه غيرها.

وأضاف روبياليس: شركة إسبانية ستختار القنوات الناقلة للسوبر الإسباني خلال الفترة المقبلة. وتابع رئيس اتحاد القدم الإسباني: أنا أعرف جيدًا الأندية السعودية ومدى التنافس بين أندية الرياض وجدة.

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