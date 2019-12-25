أسماء 1728 مرشحًا على وظائف الأمن والسلامة بـ وزارة العدل

أسماء 1728 مرشحًا على وظائف الأمن والسلامة بـ وزارة العدل

2019/12/25
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت وزارة العدل أسماء 1728 مرشحاً ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء.
وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.
وذكرت الوزارة أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي وذلك عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.
ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.

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