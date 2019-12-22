وزير التعليم يغير مسار جولة تبوك ويتفقد مشاريع متعثرة

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

فاجأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مرافقيه بتغيير مواقع جدول زيارته والتي كانت مقررة في ثانوية تبوك والإدارة العامة للتعليم وتغيير خط السير حيث قام بتوجيههم لزيارة ابتدائية عباد بن بشر الابتدائية وثانوية أسامة بن زيد بحي المروج.

وقام الوزير بجولة على بعض المشاريع المتعثرة التي تخص منشآت التعليم العام حيث وقف ميدانيًا على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69٪، وذلك ضمن زيارته الحالية لمنطقة تبوك.

واطلع وزير التعليم على تقرير مفصل في موقع المشروع عن المشروعات المتعثرة والتي بلغ عددها 79 مشروعًا متعثرًا في تبوك، ووجه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات، مؤكدا حرص وزارة التعليم على دعم كافة المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع ومن ثم قام معاليه بافتتاح قاعة الأمير فهد بن سلطان التعليمية.

كما قام الوزير بزيارة لجامعة فهد بن سلطان وإلغاء زيارة كانت مقررة لثانوية تبوك بعد أن تم تجهيزها لاستقباله.

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