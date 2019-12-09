وزير المالية: لا نية لتعديل رسوم الوافدين
أكد أن حساب المواطن مستمر بلا تغيير في 2020

وزير المالية: لا نية لتعديل رسوم الوافدين

2019/12/09
الساعة 11:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن برنامج حساب المواطن مستمر بلا تغيير في 2020، كما أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين.

وأضاف الجدعان، في تصريحات إلى قناة العربية، أنه “لا يوجد تغيير في حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة سوف يستمران للعام المقبل”، معبرًا عن أمله في أن يجري الانتهاء خلال هذه الفترة من دراسات منظومة الحماية الاجتماعية والتي سيجري الإعلان عنها فور انتهائها.

وقال: إنه “لا يوجد فرق كبير في تكلفة بدل الغلاء أو حساب المواطن ضمن الميزانية بين العامين الحالي والمقبل”.

وتابع وزير المالية: أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين، موضحًا: أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليًّا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته؛ كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي.

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