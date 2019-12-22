وظائف شاغرة بالسيف القابضة في 3 مدن

وظائف شاغرة بالسيف القابضة في 3 مدن

2019/12/22
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب مالي (الرياض).

– مشغل مساعدة مكتب (تبوك).

– مدير مشروع (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مهندس مشروع (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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