وظائف للجنسين لدى شركة الشايع الدولية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الشايع الدولية عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء للعمل في الماركات المتاحة بمول الفيصلية بالعاصمة الرياض، وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
- 1- مدير معرض.
- 2- مساعد مدير معرض.
- 3- مساعد مبيعات.
شروط التقديم :-
- – عدد ساعات العمل (8 ساعات – 6 أيام في الأسبوع).
- – إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز تحدثا وكتابة.
- – وجود خبرة سابقة في إدارة المبيعات والإشراف على فريق.
- – شهادة ثانوية كحد أدنى.
- – إذا لم تتوفر الشروط سوف يتم صرف النظر عن الطلب.
- – سوف يتم التواصل مع المرشحات عبر الهاتف لتحديد موعد مقابلة.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
التقديم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
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