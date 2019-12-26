وظائف للجنسين لدى شركة الشايع الدولية

الساعة 10:25 مساءً

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء للعمل في الماركات المتاحة بمول الفيصلية بالعاصمة الرياض، وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

1- مدير معرض.

2- مساعد مدير معرض.

3- مساعد مبيعات.

شروط التقديم :-

– عدد ساعات العمل (8 ساعات – 6 أيام في الأسبوع).

– إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز تحدثا وكتابة.

– وجود خبرة سابقة في إدارة المبيعات والإشراف على فريق.

– شهادة ثانوية كحد أدنى.

– إذا لم تتوفر الشروط سوف يتم صرف النظر عن الطلب.

– سوف يتم التواصل مع المرشحات عبر الهاتف لتحديد موعد مقابلة.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

التقديم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

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