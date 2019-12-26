وظائف للجنسين لدى شركة الشايع الدولية
لحملة الثانوية العامة

وظائف للجنسين لدى شركة الشايع الدولية

2019/12/26
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء للعمل في الماركات المتاحة بمول الفيصلية بالعاصمة الرياض، وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

  • 1- مدير معرض.
  • 2- مساعد مدير معرض.
  • 3- مساعد مبيعات.

شروط التقديم :-

  • – عدد ساعات العمل (8 ساعات – 6 أيام في الأسبوع).
  • – إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز تحدثا وكتابة.
  • – وجود خبرة سابقة في إدارة المبيعات والإشراف على فريق.
  • – شهادة ثانوية كحد أدنى.
  • – إذا لم تتوفر الشروط سوف يتم صرف النظر عن الطلب.
  • – سوف يتم التواصل مع المرشحات عبر الهاتف لتحديد موعد مقابلة.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

التقديم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

 

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