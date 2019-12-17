وظائف للسعوديات .. مضيفات طيران لدى شركة طيران ناس

المواطن - الرياض
أعلنت شركة طيران ناس عن توفر وظائف بمسمى “مضيفات طيران”، للعمل في الدمام والرياض وجدة.
الشروط :
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- أن يكون عمر المتقدمة من 23 إلى 30 سنة.
3- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
4- إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وقراءةً.
5- أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.
6- أن يكون الطول متناسق مع الوزن على أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 160 سم.
المميزات :
1- تذاكر طيران.
2- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.
3- علاوات بدل ساعات الطيران.
4- إجازة سنوية 30 يوماً.
5- رواتب جاذبة.
للتقديم من ( هنا ).
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