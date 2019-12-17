وظائف للسعوديات .. مضيفات طيران لدى شركة طيران ناس

وظائف للسعوديات .. مضيفات طيران لدى شركة طيران ناس

2019/12/17
الساعة 10:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران ناس عن توفر وظائف بمسمى “مضيفات طيران”، للعمل في الدمام والرياض وجدة.

الشروط :

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- أن يكون عمر المتقدمة من 23 إلى 30 سنة.
3- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
4- إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وقراءةً.
5- أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.
6- أن يكون الطول متناسق مع الوزن على أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 160 سم.

المميزات :

1- تذاكر طيران.
2- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.
3- علاوات بدل ساعات الطيران.
4- إجازة سنوية 30 يوماً.
5- رواتب جاذبة.

للتقديم من ( هنا ).

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف مضيفات شاغرة للسعوديات بطيران ناس
    •
  • طيران ناس يبدأ قبول الدفعة الثالثة من المضيفات السعوديات
    •
  • طيران ناس ينضم إلى عضوية IATP الرائدة في صيانة الطائرات
    •
  • صور.. طيران ناس يبرز فرص التوظيف بملتقى “جمعة طيران”
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :