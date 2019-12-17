وظائف للسعوديات .. مضيفات طيران لدى شركة طيران ناس

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران ناس عن توفر وظائف بمسمى “مضيفات طيران”، للعمل في الدمام والرياض وجدة.

الشروط :

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدمة من 23 إلى 30 سنة.

3- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

4- إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وقراءةً.

5- أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.

6- أن يكون الطول متناسق مع الوزن على أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 160 سم.

المميزات :

1- تذاكر طيران.

2- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.

3- علاوات بدل ساعات الطيران.

4- إجازة سنوية 30 يوماً.

5- رواتب جاذبة.

للتقديم من ( هنا ).