وظائف مطور برامج شاغرة في وزارة العدل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة “مطور برامج” بالمرتبة السابعة (للرجال) في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة: إن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة: (هنا) وسينتهي الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441 هـ الساعة 12 مساء.

وذكرت وزارة العدل أن الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.

وشددت الوزارة أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

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