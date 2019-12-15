وفاة طالب سعودي في #الهند

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تُوفي طالب سعودي في الهند، على إثر حادث سيارة فقد سائقها السيطرة، في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن هوية الطالب المتوفى، لكنها قالت إنه كان يدرس الإدارة والقانون في إحدى جامعات بومباي وكان بصحبة 6 من زملائه في السيارة.

وقال ضابط التحقيق في القضية، أومش غور، إن السائق فقد السيطرة على السيارة بينما كان يستدير مسرعًا لليسار نحو أحد مراكز الطعام، ونتج عن الاصطدام، تحطم الزجاج الأمامي للسيارة، وإلقاء الراكبين الأمامين إلى الخارج، ما أدى إلى وفاة طالبين، وإصابة 4 بإصابات خطيرة في الرأس.

وتابع الضابط أن ركاب السيارة كانوا 4 شباب وفتاتين، وجميعهم طلاب في السنة الثانية، وتتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، وتوفي شخصان بعد نقلهما إلى مستشفى خاص في المدينة، وتم تقييد سبب الحادث بأنه إهمال من السائق أثناء القيادة على طريق سريع.