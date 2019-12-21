وليد الفراج: مشاركة الهلال شرفت الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أن مشاركة الهلال الإيجابية بكأس العالم للأندية، شرفت الكرة السعودية وجعلت الجميع يعرف مدى قوة التنافس في الدوري السعودي.

وقال الفراج في مقدمة برنامجه “الدوري مع وليد”: مشاركة الهلال بكأس العالم للأندية كانت مشرفة للكرة السعودية، تخيلوا معي أن المنتخب السعودي لعب في كأس العالم مع تونس وفاز، ثم لعب مع منتخب البرازيل وخسر، ثم تأهل لمواجهة منتخب المكسيك وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل بثنائية لكل فريق، هل ستقولون عنها إنها مشاركة مشرفة أم لا.

وأضاف الفراج: الهلال عادل إنجاز الاتحاد، حيث احتل كل منهما المركز الرابع، وتعد مشاركة الهلال والاتحاد الأفضل في تاريخ الكرة السعودية بجانب حصول نادي النصر على جائزة اللعب النظيف في نسخة عام 2000.

وكان نادي الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

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