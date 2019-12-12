ياسر المسحل يُعلن بشرى سارة للحكم السعودي

المواطن - محمد سمعه

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن بُشرى سارة للحكم السعودي، وذلك بعد نهاية اجتماع التشاور مع الأندية الذي أُقيم أمس الخميس حول آلية ومعايير عودة الحكم السعودي.

وتحدث المسحل في تصريحات لـ برنامج الديوانية قائلًا: عودة الحكم السعودي للمباريات ستكون بشكل تدريجي، ويجب أن نعتمد على أبنائنا الحكام، لأننا الدولة الوحيدة بالعالم التي تعتمد على طاقم تحكيم أجنبي كامل، وهذا بالطبع يؤثر بالسلب على ثقة وتقييم الحكام السعوديين.

وأضاف المسحل: لجنة الحكام جهزت العديد من الحكام السعوديين لإدارة المباريات وتم اعتماد الكثير منهم في تقنية الـVAR والاعتماد سيكون كبيرًا عليهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكم السعودي يتم طلبه في مباريات خارج المملكة لإدارة المباريات في القارة الآسيوية وهذا يدل على كفاءة حكامنا.

وعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ظهر أمس الخميس اجتماعً تشاوريًا مع رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمقر الهيئة العامة للرياضة وبحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.