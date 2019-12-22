يوفنتوس ولاتسيو .. والفوز الثالث في السوبر الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي بالرياض المقرر إقامتها على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

يوفنتوس ولاتسيو

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الكالتشيو الموسم الماضي، فيما يلعب فريق لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لمواجهات يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، وذلك قبل مباراة الفريقين اليوم.

ولعب يوفنتوس ولاتسيو 4 مباريات في كأس السوبر الإيطالي، فاز الفريق الأول لكرة القدم باليوفي في نسختي 2013 و2015 بنتيجتي 4/0 و2/0، وتوج لاتسيو باللقب عامي 1998 و2017 بنتيجتي 2/1 و3/2.

يُذكر أن يوفنتوس هو حامل لقب كأس السوبر الإيطالي الموسم الماضي، بعد تغلبه على ميلان بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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