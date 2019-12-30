30 ديسمبر .. يوم يقلب الموازين في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

من المقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية في النادي الأهلي اليوم الاثنين، وذلك من أجل اتخاذ القرار بشأن مصير مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ.

وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي هو من تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية في النادي، من أجل حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة الصائغ، بعد الخلاف الذي نشب بين الثنائي مؤخرًا عقب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

تفاصيل ما سيحدث بالجمعية العمومية

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي في برنامج “الديوانية” المعروض على القنوات الرياضية السعودية: إن الذي سيعرض بالجمعية العمومية للأهلي هو مراجعة جميع العقود ومناقشة مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ عن توظيف أسماء جديدة وفصل أسماء أخرى.

وتابع الحميدي: سيكون هناك تصويت على إسقاط عضوية رئيس النادي أحمد الصائغ، بالإضافة إلى أن هيئة الرياضة كانت وجهت إنذارًا لإدارة الصائغ في الأيام الماضية على بعض المخالفات. وقال المستشار القانوني فهد بارباع: “عندما تقدمنا بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للأهلي تقدمنا بعد أخذ موافقة هيئة الرياضة ولم نتقدم من تلقاء أنفسنا بموجب تفويض من الأمير منصور بن مشعل”. وتابع: “حسب المادة الـ10 الجمعية العمومية هي الجهة المخولة بإسقاط عضوية العضو، ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة إسقاط عضوية أي عضو بالمجلس، وهذا ما حدث مع النصر”. هيئة الرياضة توافق على طلب المشرف وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “لو لم يكن طلب الأمير منصور بن مشعل غير نظامي لن توافق هيئة الرياضة على عقد الجمعية الغير العادية”. وواصل: “إسقاط الرئيس هو هدف رئيسي للأمير منصور بن مشعل والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي بصفتهما عضوين ذهبيين.. وموضوع الرئيس القادم للأهلي هو بيد أعضاء الجمعية العمومية”. وتترقب الجماهير الأهلاوية، اليوم الاثنين مصير الجمعية العمومية غير العادية التي قد تقلب الموازين في الراقي وتُغير مصير النادي.

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