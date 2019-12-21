48 فريقًا يتنافسون للفوز ببطولة بارق الشتوية السابعة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

تنطلق، مساء الخميس القادم، دورة بلدية بارق الشتوية في نسختها السابعة، وذلك بمقر ملعب مركز البلدية الحضاري التابع لبلدية بارق.

وبلغ عدد الفرق المشاركة التي اعتمدتها اللجنة المنظمة للدورة 48 فريقًا من مختلف المناطق والمحافظات، وزعت على 16 مجموعة ضمت كل مجموعة ثلاث فرق، وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اتحاد الرايات من أبها، نجوم تنومة، التفاهم من جمعة ربيعة.

المجموعة الثانية: الوداد من بارق، الوحدة من بارق، الفهد من ثلوث المنظر.

المجموعة الثالثة: الأصيل من بارق، وداد ختبة من المجاردة، أهلي الجنوب من أبها.

المجموعة الرابعة: ريال مدريد من القنفذة، الوحدة العاصمي، القنفذة.

المجموعة الخامسة: أصيل ثربان، الخالدية من خميس مشيط، الانتصار من الكدس.

المجموعة السادسة: الملكي من قنا، السند من المجاردة، نجوم بللحمر.

المجموعة السابعة: الأحلام من بارق، الأجيال من خميس مشيط، ميلان من خميس مشيط.

المجموعة الثامنة: الحجاز من أبها، التألف من قنونا، الزمالك من محايل.

المجموعة التاسعة: شباب الباحة من رجال ألمع، السد من الحضن، الوكرة من محايل.

المجموعة العاشرة: الوصل من المجاردة، العربي من لتين، عميد حسوة من رجال ألمع.

المجموعة الحادية عشرة: الجزيرة من بارق، الفارس من خميس مشيط، القلعة من بارق.

المجموعة الثانية عشرة: المتحد سحر آل عاصم، نجوم المجاردة، رشيد خميس مشيط.

المجموعة الثالثة عشرة: عسير من ترقش، الأزوري من القنفذة، فريق أهلي آل مسهر من محايل.

المجموعة الرابعة عشرة: الفهد من الريش، نجوم الضرس من محايل، الراكة من محايل.

المجموعة الخامسة عشرة: عميد إدريس من أبها، وداد ألمع، سمبدوريا من محايل.

المجموعة السادسة عشرة: غرناطة من خميس مشيط، البلوز من ثلوث المنظر، تعاون بني ثوعة.

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