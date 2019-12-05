5 أماكن في العالم تدفع لك مقابل العيش فيها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تُعلن بعض المدن الأمريكية والأوروبية، عن برامج تدفع للطلاب أو العمال للانتقال إليها، مثل برنامج تولسا ريموت، الذي يدفع 10 آلاف دولار للعاملين عن بُعد للانتقال إلى تولسا، أوكلاهوما لمدة عام، وإلى جانب الراتب الضخم، يقدم البرنامج أيضًا عددًا من الحوافز الجذابة الأخرى، مثل دفع ما يصل إلى 3 شهور من الإيجار، بالإضافة إلى الكثير من البرامج والفعاليات وفرص بناء المجتمع؛ لمساعدة العمال على الاستقرار.

يُعد ذلك البرنامج، جزءًا من سلسلة من الجهود لمعالجة الفقر في تولسا وخلق مدينة أكثر حيوية، وجلب المعلمين إلى المدينة.

وتقدم المدن التالية حوافز تهدف إلى جذب السكان الجدد لإحياء مجتمعاتهم؛ ويرجع ذلك لانخفاض عدد السكان، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لذلك:

1- كانديلا:

مدينة إيطالية صغيرة تدفع 2000 يورو لمن يريد الانتقال إلى هناك، وهي طريقة لجذب السكان وتجديد أعدادهم الآخذة في التضاؤل، حيث كان يعيش فيها 8 آلاف شخص في التسعينيات، ويبلغ عدد سكانها الآن أقل من 2700 نسمة فقط.

2- هاملتون، أوهايو:

تقدم مبلغًا يوازي 15 ألف دولار للطلاب الذين تخرجوا من الجامعات خلال السنوات العشر الأخيرة.

3- فيرمونت:

ستندهش من أن فيرمونت، في الولايات المتحدة، ببحيراتها وغاباتها، تحتاج إلى جذب السكان وإغرائهم بالمال.

تريد فيرمونت تعزيز قوتها العاملة، والمتقدمون الناجحون مؤهلون لتلقي ما يصل إلى 5000 دولار سنويًا لمدة عامين من أجل العيش هناك.

4- سانتياغو شيلي:

تقوم الحكومة الشيلية بتحويل عاصمتها سانتياغو إلى مركز للتكنولوجيا من خلال تقديم 40 ألف دولار لرجال الأعمال للانتقال إلى هناك وإطلاق أعمالهم، تم إطلاق البرنامج، المُسمى Start-Up Chile، في عام 2010، وهو يقدم برنامجين، أحدهما للمشاريع الناشئة مع مؤسسات، والآخر للشركات الناشئة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.

يتم منح أولئك الذين يتم اختيارهم في البرنامج تأشيرات عمل لمدة عام، وتعد سانتياغو مكانًا جذابًا للغاية للعيش والعمل، وتقع بين جبال الأنديز والمحيط الهادئ، وتمتلك اقتصادًا قويًا ومستقرًا.

اجتذب برنامج هذا العام رواد الأعمال من 12 دولة مختلفة، ولا تزال الفرصة موجودة للعام المقبل.

5-سامبوكا دي سيشيليا:

تقع مدينة سامبوكا في صقلية، وسًميت بأجمل مدينة في إيطاليا، يبلغ عدد سكانها 6 آلاف شخص، وهم في انخفاض مطرد؛ ولذلك يبيع عمدة المدينة المنازل الشاغرة بـ 1 يورو، مقابل أن يلتزم الملاك الجدد بتجديد ممتلكاتهم في غضون ثلاث سنوات.