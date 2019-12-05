5 إطلالات متألقة لنجمات العالم العربي في 2019

المواطن - متابعة

استعرضت مجلة فوغ العربية، إطلالات مختلفة للنجمات العربيات في 2019، تساعدكِ في اختيارك لإطلالتك لتتألقي في سهرات هذا الموسم.

1- الأناقة الكلاسيكية.. سلمى أبو ضيف:

تألقت سلمى بفستان أسود كلاسيكي في حفل أقامته علامة شوميه للمجوهرات في مونت كارلو في صيف هذا العام، من تصميم علي يونس مع عقد ماسي وأقراط ناعمة.

2- طبعة جلد النمر.. مايا دياب:

ظهرت مايا دياب بفستان من نيكولا جبران في إحدى حفلاتها في طابا بمصر، بطبعة جلد النمر، يمكنك استثمار أموالك في فستان فاخر لسهرات هذا الموسم.

3- البدلة الأنيقة..هند صبري:

أطلت هند صبري ببذلة من إترو في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث اختارت قميصًا واسعًا ومقلمًا، نسّقته مع بنطلون رسمي من العلامة نفسها وأكملت إطلالتها ببريق الماس.

4- المخمل.. لارا اسكندر:

ارتدت لارا اسكندر في مهرجان الجونة السينمائي، فستانًا مخمليًا بتصميم ساحر ولون بنفسجي جذاب من نيكولا جبران.

5-الأبيض.. درّة زروق:

تألقت درة زروق في الحفلة التي أقامتها دار شوبارد بفستان أبيض من تصميم جان لويس صبجي.

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