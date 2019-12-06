6 صدمات لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، ستة أخبار صادمة، وذلك قبل مواجهة ضمك في الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي سيفتقد خدمات ستة من عناصره وهم “خالد البركة، يوسف بلايلي، محمد خبراني، سعيد المولد، محمد العويس، عمر السومة”.

جدير بالذكر أنه من المنتظر استدعاء بعض من لاعبي الأهلي للمشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن كثرة الإصابات واستدعاء اللاعبين سيورط جروس في إيجاد العناصر البديلة لتجنب تعرض الأهلي للخسارة في المباريات.

وكان جروس تولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وفي وقت سابق، طمأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري الدولي عمر السومة الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر عمر السومة صورة له عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا لكل الذين سألوا واطمأنوا عليّ قبل وبعد العملية، بإذن الله فترة قصيرة وأرجع للتدريبات”.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة بالفتاق الرياضي، وأجرى عملية جراحية مؤخرًا في مدينة ميونيخ الألمانية على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق، وتكللت بالنجاح.