9 رسائل نارية لرئيس الاتحاد منها رسالة تُغضب الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على توجيه تسع رسائل مهمة لرئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، تسببت واحدة منها في غضب الهلال.

وكتب المريسل عبر حسابه في تويتر: أستاذ أنمار الحائلي المحترم، لست اتحاديًّا لكن يهمني أمر هذا الكيان الكبير، فأنا أحبه كثيرًا؛ ولهذا تعهدت بأن أهتم لأمره يوم تناسى الغالب ممن يدعون حبه ذلك وذهبوا يتبطحون عند من كان أحد أسباب وصول الاتحاد لهذا الحد من السوء الفني والإداري.

وأضاف المريسل: الرسالة الأولى لأستاذ أنمار أولًا- وهو المهم- الاتحاد ليس ناديًا يُفرغ النجوم لأندية أخرى، ورغبتكم بالمدافع متعب المفرج كما وصلني لا يعطيكم الحق في عرض فواز القرني على الهلال لتحصلوا عليه، الاتحاد كيان كبير وهو يأخذ نجوم ولا يؤخذ منه مهما كانت المبررات.

العمل في الاتحاد أساسه باطل:

وتابع المريسل: الرسالة الثانية هي أستاذي العزيز أنمار منذ شهور ورأيي في عملكم الإداري كان واضحًا، فما بُني على باطل فهو باطل.

وأكمل: عزيزي الأستاذ أنمار، كنت أقول منذ شهور إن الاتحاد لن يذهب بعيدًا في الدوري في وقت كان البعض يصفق لعملكم غير الجيد ويقول ستذهبون للمركز الثالث، كنت أعلم أن الاتحاد يعمل بشكل خاطئ إداريًّا وفنيًّا للأسف الشديد.

وتابع: حينما أعيد ما قلته ليس لأظهر على طريقة (أنا قلت لكم) لكن يهمني أن تعرف من يبحث عن مصلحة، الاتحاد ومن يدعي ذلك.

وقال المريسل: هذا الاتحاد النادي العظيم يسير للأسف نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وأنا شخصيًّا سأقوم بكل ما يمليه علي ضميري لأقف معه ومعك شخصيًّا من الناحية الإعلامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وواصل قائلًا: سأقول لك كلمة مهمة ويعلم الله أنها من قلب صادق أستاذ أنمار، الآن ليس لديك ما تخسره، لكن إياك والذهاب مع عاطفة الجمهور، كما فعلت فيما يخص أحمد عسيري وجمال باجندوح، فذلك كان خطأ فادحًا من إدارتكم.

7️⃣

استاذ أنمار

نصيحة

الان الفريق محتاج عناصر محلية

و اعلم انك تفاوض لاعبين في الفترة الشتوية و ستحضر بعضهم

لكن نصيحة

الكابتن نايف هزازي بإمكانه إفادة الفريق فنياً و سيكون اضافة للفريق — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 25, 2019

وتابع: الآن الفريق محتاج عناصر محلية، واعلم أستاذ أنمار أنك تفاوض لاعبين في الفترة الشتوية، وستُحضر بعضهم، لكن نصيحة الكابتن نايف هزازي بإمكانه إفادة الفريق فنيًّا، وسيكون إضافة قوية للفريق.

وأضاف: أستاذ أنمار، نصيحة أخيرة، من يدعمك اليوم ويقلب عليك بكرة هذا شخص لا يستحق أن تثق فيه، نعم أقدر محبتهم للكيان الاتحادي لكن إدارتكم تحتاج الدعم المعنوي وتحمل الصدمات التي تواجهكم طالما لا يوجد إدارة بديلة لكم.

9️⃣

ختاماً استاذ أنمار

انا معك قلباً و قالباً لكن أكرر

لا تفرط في فواز القرني و لا فهد المولد و لا اي نجم ، فالاتحاد هو من يأخذ نجوم الاندية و ليس هو من يؤخذ منه النجوم

تحياتي لك — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 25, 2019

واختتم المريسل رسالته قائلًا: ختامًا أستاذ أنمار، أنا معك قلبًا وقالبًا، ولكن أكرر: لا تُفرط في فواز القرني أو فهد المولد ولا أي نجم؛ فالاتحاد هو من يأخذ نجوم الأندية وليس العكس، تحياتي.

رسالة تُغضب الهلال:

تحذير المريسل لإدارة الاتحاد بعدم التفريط في القرني، سيغضب الهلاليين خاصة أن الهلال يبحث عن ضمه بعد الأخطاء المتكررة من الحارس عبدالله المعيوف خلال الفترة الأخيرة.

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