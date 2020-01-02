آخر تحديث لنسب المقاعد الشاغرة في الاختبار التحصيلي

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب آخر تحديث حول نسب المقاعد الشاغرة الحالية في اختبار التحصيل الدراسي، في مقراتها للاختبارات الورقية في مناطق ومدن ومحافظات المملكة حتى اليوم الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٧م .



يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب كشفت في وقت سابق، عن الموعد الجديد للاختبار التحصيلي الثاني، وذلك عقب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي عن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني، والذي سيكون للطلاب في تاريخ 13-15 شوال 1441 هـ، الموافق 5-7 يونيو 2020م، وللطالبات في تاريخ 11-15 شوال 1441 هـ الموافق 3-7 يونيو 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب بالموقع الإلكتروني؛ فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي بالمرحلة الدراسية الحالية “ثالث ثانوي”، مطالبًا الطلاب والطالبات بالدخول على الملف في الموقع الإلكتروني لقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديث المعلومات، ليظهر الاختبار.

وأشار إلى أن من لديه تسجيل سابق مؤكد في الاختبار التحصيلي في الفترة الثانية فسيعدل الموعد آليًا من قبل الهيئة إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل سابقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة.