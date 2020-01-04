آخر ما كتبه نجيب الزامل عبر تويتر: المعرفة والحكمة
متى تتحدث ومتى عليك أن تصمت

آخر ما كتبه نجيب الزامل عبر تويتر: المعرفة والحكمة

2020/01/04
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر تغريدة كتبها الإعلامي وعضو مجلس الشورى الراحل نجيب الزامل عبر تويتر.

وقال الزامل في آخر تغريدة له بتاريخ الأمس الثالث من يناير “يجب أن تملك المعرفة كي تعرف متى تتحدث، وأن تملك الحكمة كي تدرك متى تصمت”.

يذكر أن عراب التطوع نجيب الزامل عضو مجلس الشورى السابق، توفي في ماليزيا صباح هذا اليوم السبت.

ونعى عدد من المسؤولین والإعلامیین والناشطین، الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجیب الزامل، الذي وافته المنیة الیوم (السبت).

يذكر أن الزامل أحد الناشطین المميزين في مجال التطوع والعمل الخیري،

وقال مدير مكتب ولي العھد بدر العساكر ناعیاً الزامل: “الأخ الكبیر نجیب الزامل له الصنائع من المعروف.. عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء.. من المؤلم أن أنعاه أو أكتب في غیابه عنه.. أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقھا ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمة والمغفرة.. رحمه الله وألھم ذويه الصبر والسلوان”.

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