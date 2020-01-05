آل مرير تحتفل بزواج ابنهم الشاب سعود مرير

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل محمد شيبان مرير بزواج نجله الشاب سعود مرير على كريمة إبراهيم محمد أحمد قيسي، وذلك مساء يوم السبت الماضي في قصر ريتال بمحافظة صامطة بجازان.

جاء ذلك وسط حضور كبير من المدعوين من الأصدقاء والزملاء وأهالي العريس، حيث شارك الجميع فرحة محمد شيبان مرير ونجله العريس سعود، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل والكاذي.

وعبر العريس سعود مرير عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من لبى الدعوة، مثمنًا ما شاهده من حضور في ليلة زواجه.

من جهة أخرى، قدم العم محمد شيبان مرير وأولاده شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم أفراحهم، مؤكدًا أن سعادته تضاعفت بتواجد الحضور من داخل وخارج المنطقة.

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل مرير والعريس سعود مرير، وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.

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