أبرز إحصائيات السوبر الإسباني بجدة

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، لمتابعة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني بجدة اليوم.

السوبر الإسباني بجدة

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عبر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني بجدة قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد التي ستنطلق، بعد قليل.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هو الأقوى دفاعيًا، بعدما استقبل هدفًا واحدًا، كما أنه الأقوى هجوميًا في بطولة السوبر الإسباني بجدة برصيد 3 أهداف بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.

ويُعتبر نجم المرينغي، الألماني توني كروس هو الأكثر تمريرًا للكرات الصحيحة بـ102 تمريرة، ويُعد فريقه هو الأكثر تمريرًا في كأس السوبر الإسباني بجدة برصيد 720 تمريرة صحيحة.

ونجح حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك في التصدي لـ7 كرات، ليكون الأكثر إبعادًا للكرات عن المرمى، فيما يُعد نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأكثر تسديدًا بـ5 كرات، والأكثر مراوغات ناجحة بـ10 مراوغات.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، فيما صعد أتلتيكو مدريد عقب تغلبه على برشلونة بنتيجة 3/2.

ويدخل الفريقان مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني بجدة بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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