أتلتيكو يصعد لنهائي السوبر الإسباني بثلاثية مجنونة في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز على برشلونة في مباراة مجنونة بثلاثية مقابل هدفين في دور نصف النهائي.

موراتا يعود بفريقه للمباراة ويسجل هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقه 81"#برشلونة 2 : 2 #اتلتيكو_مدريد #برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/Gnw64ixSP7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليتأجل الحسم للشوط الثاني الذي شهد إثارة وجنونًا من قبل الفريقين.

وتقدم أتلتيكو مدريد سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب خورخي كوكي بالدقيقة الـ45، ثم رد الأرجنتيني ميسي سريعًا مُحرزًا هدف التعادل لبرشلونة بالدقيقة الخمسين.

وعند حلول الدقيقة الـ62 سجل الفرنسي غريزمان الهدف الثاني للبارشا بضربة رأسية متقنة.

واستمرت المباراة في إثارتها وجنونها، حيث نجح موراتا في إضافة الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد بالدقيقة الـ81 من ركلة جزاء.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة ستذهب لوقت إضافي تمكن أنخل كوريا من إضافة الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد بالدقيقة السابعة والثمانين.

وشهدت المباراة إلغاء تقنية الـVAR هدفين لفريق برشلونة سجلهما كل من ميسي وبيكيه.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه جاره أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في نهائي السوبر الإسباني في جدة.

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