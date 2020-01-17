أخضر اليد يبدأ الآسيوية بالفوز على أستراليا

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي لكرة اليد في الفوز على نظيره الأسترالي في أولى مباريات الأخضر بمنافسات بطولة كأس آسيا الـ19 في الكويت.

وتألق لاعبو الأخضر بشكل لافت وسيطروا على أحداث المباراة، حيث أنهوا الشوط الأول بالتقدم على أستراليا بنتيجة 19/8، وواصل اللاعبون التميز في الشوط الثاني، ليفوزوا بنتيجة 37/ 15.

ويطمح لاعبو المنتخب السعودي لكرة اليد مواصلة التألق في البطولة الآسيوية، أملًا في خطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب.

وهنأ حساب الأولمبية السعودية الرسمي على “تويتر”، الأخضر بالفوز، وقال: “قبضة الأخضر في الموعد افتتح المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في كأس آسيا الـ19 والمقامة في دولة الكويت الشقيقة بالفوز بنتيجة 37-15 على نظيره الأسترالي. مبروك لمنتخبنا”.

تابعنا على تواصل معنا على