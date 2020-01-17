أرقام أنيس البدري تُطمئن جماهير الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نالت صفقة أنيس البدري استحسان جماهير نادي الاتحاد التي أعربت عن تفاؤلها باللاعب التونسي الدولي، متمنية أن يُساعد العميد خلال الفترة المقبلة.

ونجح نادي الاتحاد في ضم أنيس البدري رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ودع كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح، ويحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

ويمتلك أنيس البدري صاحب الـ29 عامًا خبرة كبيرة، لكثرة مشاركاته مع الترجي والمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، وساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019.

وشارك أنيس البدري في 119 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، ولعب معه في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، وساهم في تسجيل 65 هدفًا، حيث أحرز 37 وصنع 28.

وعلى الصعيد الدولي، لعب أنيس البدري 25 مباراة مع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، بينهم 3 مواجهات في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع هدفين.

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