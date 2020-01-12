أرقام كوتوا وأوبلاك قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الإسباني بجدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لأبرز أرقام ثنائي حراسة المرمى تيبو كورتوا ويان أوبلاك في الدوري الإسباني الممتاز، وذلك قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم.

ولعب تيبو كورتوا 16 مباراة مع المرينغي قبل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وقام بـ34 تصديًا ناجحًا بمعدل 2.1 لكل لقاء، وكان له 7 تصديات من خارج منطقة الجزاء، وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات.

على الجانب الآخر، خاض حارس المرمى أوبلاك 19 مباراة مع الروخي بلانكوس، واهتزت شباكه 12 مرة، وقام بـ41 تصديًا ناجحًا بمعدل 2.2 لكل لقاء، وبلغت عدد تصدياته من خارج منطقة الجزاء 20 مرة، وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات.

نهائي السوبر الإسباني

وتأهل المرينغي إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، وتألق لاعبيه بشكل لافت.

وفي مفاجأة كبيرة صعد الروخي بلانكوس إلى المباراة النهائية في جدة عقب تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنتيجة 3/2.

ويدخل الفريقان مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني بجدة بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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