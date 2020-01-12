أسباب تعادل السعودية وقطر بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - مروة نبيل

ظهر لاعبو الأخضر الأولمبي بمستوى جيد في مباراة السعودية وقطر، اليوم، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًّا في تايلاند، وذلك على الرغم من نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ولعب الأخضر الأولمبي اليوم ضد نظيره القطري على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

ورفع المنتخب السعودي الأولمبي رصيده إلى 4 نقاط في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، ليحتل وصافة المجموعة الثانية خلف منتخب سوريا المتصدر، ثم قطر بنقطتين، فيما يتذيل المنتخب الياباني الترتيب بدون نقاط.

السعودية وقطر:

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالغني الشريف على المباراة قائلًا: “كانت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي أمام قطر مملة، فلم يبحث أي من المنتخبين عن الأهداف”.

وتابع الشريف حديثه بشأن مباراة السعودية وقطر خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “رؤية المدرب سعد الشهري كانت أن يحافظ على مرماه أكثر من أن يسعى للتسجيل”.

وواصل تصريحاته الإذاعية قائلًا: “لعبنا أمام منتخب اليابان بشكل هجومي، للمنافسة على البطولة يجب أن نستمر على نفس الطريقة”.

وفي السياق ذاته، تحدث عبدالعزيز اليوسف عن مباراة السعودية وقطر اليوم، قائلًا: “المنتخب السعودي كان أفضل من قطر رقميًّا، ولكن أعتب على كثرة البطاقات الصفراء”.

وعن مباراة السعودية المقبلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا قال: “يتمتع المنتخب السوري بالقوة والقتالية والاندفاع والضغط على اللاعب، ودائمًا ما يقفون أمامنا”.

وأضاف: “الأهم هو تجنب الخسارة، التعادل سيكون كافيًا لشباب الأخضر للتأهل للمرحلة القادمة.. تعثّر اليابان كان بسبب تأهله المباشر للأولمبياد، لا يوجد دافع لدى لاعبي المنتخب الياباني”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “فوز الأخضر على سوريا سيجعلنا نتأهل دون النظر لأي من نتائج وأهداف المنتخبات الأخرى في المجموعة”.

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