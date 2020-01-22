أصيب به يوسف فوزي .. ما هو مرض باركنسون وأعراضه؟

المواطن - متابعة

أعلن الفنان المصري يوسف فوزي إصابته بـ مرض باركنسون وسط تجاهل نقابة المهن التمثيلية لحالته الصحية.

وتقدم “المواطن” تعريفًا لـ مرض باركنسون وأعراضه ومراحل تطوره وأيضًا كيفية الوقاية منه.

ما هو مرض باركنسون (الشلل الرعاش)؟

هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي نتيجة تحطم خلايا عصبية معينة في الدماغ، مما يتسبب في شذوذ نشاطها، يصيب الأشخاص في منتصف العمر أو كبار السن، ويزداد معدل خطوة الإصابة به لدى الكبار، وخاصة الأشخاص الذين تجاوزا الـ 60 عاماً.

يلعب العامل الوراثي دوراً كبيراً في الإصابة بهذا المرض، الذي أظهرت الدراسات العلمية أنه يصيب الرجال أكثر من النساء.

أعراض مرض باركنسون

الشعور برعشة خفيفة في أحد الأطراف حتى وقت السكون.

تصلب العضلات مما يسبب الألم وصعوبة الحركة.

بطء الحركة، وبالتالي تصبح الخطوات صغيرة عند المشي.

توقف الحركات التلقائية التي تحدث عادة في الجسم، كحركة اليدين أثناء المشي، والابتسام.

فقدان في التوازن.

حدوث مشاكل في الكلام كالتحدث بسرعة أو ببطء أو التردد في نطق الكلمات.

مراحل تطور مرض باركنسون

المرحلة الأولى: في هذه المرحلة تظهر الأعراض على شق واحد من الجسم.

المرحلة الثانية: ظهور الأعراض على شقي الجسم.

المرحلة الثالثة: يبدأ اختلال توازن الشخص ولكنه يمكنه التحكم في نفسه.

المرحلة الرابعة: يصاب فيها المريض بعجز كبير ولكنه يظل قادراً على المشي.

المرحلة الخامسة: يضطر المريض في هذه المرحلة للجلوس على كرسي متحرك.

طريقة الوقاية من مرض باركنسون

الابتعاد عن التعرض للسموم البيئية.

الابتعاد عن تناول المخدرات.

احترس من إصابات الرأس.

امنح جسمك الفترة الكافية من الراحة.

علاج سوء التغذية لأنه التغذية السليمة تقي جسمك من الأمراض عموماً ومن إصابة خلايا الدماغ تحديداً.

علاج مرض باركنسون

لا يوجد علاج يمكنه مساعدتك على الشفاء التام من هذا المرض، ولكن هناك علاجات تسيطر على أعراضه، كالأدوية التي تعزز إفراز الجسم لمادة الدوبامين، والتي تحافظ على اتزان الشخص، وكذلك الأدوية التي تقلل الارتعاش متوسط الحدة، كما يمكن للمريض الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي.

وهناك أيضاً الحل الجراحي والذي يتم خلاله زرع المحفزات أو تدمير الأنسجة التي تسبب الارتعاش.

عوامل تزيد خطر الإصابة بـ مرض باركنسون

العمر: كبار السن أكثر إصابة بهذا المرض.

الوراثة: وجود أحد في العائلة يعاني من الشلل الرعاش يعني إمكانية إصابتك به.

التعرض للمواد الكيميائية السامة.

الجنس: الذكور أكثر عرضه للإصابة به من الإناث.

تناول بعض الأدوية كمضادات الذهان.

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