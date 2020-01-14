أفلام عربية تنافس على الأوسكار في 2020

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما، عبر موقعها الإلكتروني، عن قائمة ترشيحات جوائز الدورة الـ92 للأوسكار، الذي من المقرر عقدها 9 فبراير، في لوس أنجلوس، وضمت القائمة 4 أفلام من المنطقة العربية للجوائز في كل من فئة الأفلام الوثائقية والقصيرة والأجنبية، وهي:

1- سما.. For Sama:

فيلم وثائقي مدته 100 دقيقة، أخرجه وسرده وعد الخطيب، ويركز على رحلة تجربة امرأة في تربية ابنتها سما في حلب خلال الحرب الأهلية السورية.

2- الكهف.. THE CAVE:

فاز الفيلم السوري بجائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم وثائقي خلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2019، وتدور أحداثه عن عمل مستشفى سوري أثناء القصف المتواصل الذي تعرضت له المدينة، وأبطال الفيلم هم طبيبات وأطباء وطاقم تمريض مستشفى الكهف.

3- إخوان.. Brotherhood:

حصدت مريم جعبر، المخرجة التونسية المقيمة في مدينة مونتريال بكندا، ترشيحًا لأوسكار هذا العام عن فيلمها القصير إخوان، ويتناول قصة أب تونسي من الريف، عاد ابنه بعد غياب عام ونصف من انضمامه إلى تنظيم إرهابي في سوريا.

4- فلافل كارت.. Falafel Cart:

الفيلم الكويتي مرشح للأوسكار ضمن مسابقة أفضل فيلم متحرك قصير، كتبه وأخرجه المهندس الكويتي الشاب عبدالله الوزان، وتدور أحداثه في 14 دقيقة حول الوضع في الشرق الأوسط وكيف تؤثر الحروب والنزاعات على حياة صاحب عربة فلافل.

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