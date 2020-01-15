ألبانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين
بعد عام من طردها السفير الإيراني

ألبانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

2020/01/16
الساعة 12:33 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طردت ألبانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية جنت كاكاج، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الدبلوماسيين هما محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست، وطردتهما السلطات الألبانية لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي”، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس.

وقال كاكاج: “طُلب من ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور”.

وكانت ألبانيا قد طردت، في ديسمبر 2018، سفير إيران ودبلوماسيًّا آخر “للإضرار بالأمن القومي”.

وقالت إيران في ذلك الوقت: إن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.

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