أمانة الرياض تُلزم 6191 مطعمًا وقصر أفراح بـ حفظ النعمة

المواطن - الرياض

ألزمت أمانة منطقة الرياض 6191 مطعمًا وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي، وتعزيزًا للوعي السلوكي في تقدير النعمة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلزامي، وتحقيقًا لمبادئ استدامة الأطعمة وضمان حفظها، وبناء قاعدة صلبة تعزز من ترشيد استهلاك النعمة في جميع الأماكن ومنها المطاعم وقاعات وقصور الأفراح.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وقعت في وقت سابق اتفاقيات مشتركة مع جمعية حفظ النعمة تضمنت إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع الجمعية، لما لها من إسهامات بارزة خلال الأعوام الماضي في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، والتعامل الصحيح مع فائض الأطعمة عبر إعادة تجهيزها بطرق صحية سليمة وتوزيعها على المستفيدين.

وثمنت أمانة منطقة الرياض تعاون كافة شرائح المجتمع الذين يعدّون شركاء بالمساهمة في جميع مشاريع حفظ النعمة بكافة أنواعها، ومشاركتهم في نشر الثقافة الصحيحة والسليمة لحفظها.

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