أنيس البدري اتحاديًّا لمدة عامين ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب التونسي أنيس البدري من صفوف الترجي الرياضي التونسي لمدة عامين ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن مراسم التوقيع تمت في مدينة دبي الإماراتية، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على انتقال أنيس البدري للاتحاد بعد أن تقدم الأخير باعتذار للترجي حول سفره للسعودية دون استئذان من إدارة النادي التونسي.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.

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