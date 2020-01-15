أنيس البدري اتحاديًّا لمدة عامين ونصف
في يناير قادمًا من الترجي

أنيس البدري اتحاديًّا لمدة عامين ونصف

2020/01/15
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب التونسي أنيس البدري من صفوف الترجي الرياضي التونسي لمدة عامين ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن مراسم التوقيع تمت في مدينة دبي الإماراتية، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على انتقال أنيس البدري للاتحاد بعد أن تقدم الأخير باعتذار للترجي حول سفره للسعودية دون استئذان من إدارة النادي التونسي.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • رسميًّا .. الاتحاد يضم رابع صفقاته الشتوية
    •
  • انفراجة في صفقة انتقال أنيس البدري لنادي الاتحاد
    •
  • الترجي يُهدد أنيس البدري بسبب انتقاله للاتحاد
    •
  • الترجي يُعلن موقفه النهائي من انتقال أنيس البدري للاتحاد
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :