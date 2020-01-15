أوفيني: أريد أن أكون بطلًا مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قال البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي الاتحاد الجديد: إنه يريد أن يكون بطلًا مع العميد خلال الفترة المقبلة.

ونقل برنامج “الدوري مع وليد” تصريحات أوفيني الذي قال: لا يمكنني رفض الاتحاد عندما تفاوض معي، ولم أفكر مرتين من أجل الانضمام للنادي، وأريد أن أكون بطلًا مع الاتحاد كما تُوجت مع النصر.

وتابع أوفيني: أعتقد أنني أديت عملي بشكل جيد مع نادي النصر، والآن أركز على التألق مع الاتحاد، وتأخر انضمامي للفريق بسبب بعض الإجراءات مع الفريق السابق “الوكرة القطري”.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون التونسي أنيس البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.

وأعلن نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب التونسي أنيس البدري من صفوف الترجي الرياضي التونسي لمدة عامين ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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