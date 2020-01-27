إبراهيم ابن الشيخ مرشح الغرفة التجارية: لا ننتظر الفرصة بل نصنعها

المواطن - عبدالملك الماجد

في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، مهندس شاب بروح مُفعمة وفكر متجدد، مواكب للنقلة النوعية والنهضة الشاملة، ممزوجًا بالإرادة والطموح العالي التي طالما أكد عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “طموحنا دائمًا عنان السماء” هذا الشاب المُرشح رقم “1” ( فئة التجار ) بالغرفة التجارية هو إبراهيم بن عبدالرحمن ابن الشيخ والذي وصف ما سيقوم به خلال ترشيحه بكلمات وهي “لا ننتظر الفرصة بل نصنعها” وهذا ما تريده الدولة وما تقوم عليه بقيادة مُلهم الشباب سمو ولي العهد.

المرشح إبراهيم ابن الشيخ أكد في حوار خاص لـ ” المواطن ” على أنه سيعمل الكثير سواءً على المستوى الوطني ونطاقاته المتعددة أو على مسـتوى المواطن السعودي، أما على مستوى الوطني ونطاقاته المتعددة قال إبراهيم ابن الشيخ أنه سوف يقوم بعدة نقاط أهمها :-

⁃ تنظيم منظومة خدمات التاجر الصناعي السعودي

⁃ تطوير المنظومة الهندسية لتواكب توجهات السوق

⁃ تطوير منظومة التجارة الإلكترونية

⁃ التحول الصناعي ورفع مستوى المحتوى السعودي

⁃ تطوير الكادر السعودي للبناء

⁃ التناغم بين التحولات في النظام الرسمي والاستثماري

⁃ دعم المشاريع الوطنية الكبرى في السعودية والتكامل معها

⁃ التحديث على منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

⁃ تطوير المنظومة اللوجستية لخدمة الأعمال التجارية

⁃ دعم التطور في تنظيمات الإنتاج العائلي

أما على مستوى المواطن السعودي سوف أعمل على :-

⁃ دراسة السوق وبيان واحتياجات المواطن التجاري والصناعي

⁃ دعم مبادرات تحديث متطلبات السوق السعودي

⁃ دعم شركات تطوير منصات التطوير والأفراد السعوديين

⁃ دعم المشاريع اللوجستية الصغيرة والمتوسطة للسعوديين

⁃ المساهمة في توفير الطاقات البشرية من خلال التدريب

⁃ تكثيف برامج التدريب والتمكين الصناعي للمواطنين

⁃ دراسة احتياجات العائلة من منتجات ولوجستيات

⁃ برامج تدريب وتطوير المختصين على الأنظمة العالمية

⁃ دعم البرامج المتكاملة والدقيقة وذات الإشغال العالي

وأضاف أخيرًا لصحيفة “المواطن” أنه سيسعى جاهدًا لمواكبة رؤية المملكة 2030 والمساهمة فعليًا لتطوير ودعم ريادة الأعمال وتطوير منظومة العمل وتحديد المؤشرات الخاصة.

وأضاف إبراهيم ابن الشيخ أنه سيتم إصدار مجلة “‫رواد سعوديين الإلكترونية” سنويًا والتي تهتم برواد الأعمال في ‫منطقة الرياض، والتي نهدف في لجنة التطوير والتواصل إلى دراسة الوضع الحالي في مجال الأعمال على مستوى ‫منطقة الرياض مع وضع التصورات والأهداف والتواصل مع الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف.

تابعنا على تواصل معنا على