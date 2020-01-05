إصابة لياندر تاوامبا تُخيب آماله أمام حمدالله

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا نجم نادي التعاون مباراة أكثر من رائعة أمس ضد نادي النصر ضمن مباراة بطولة كأس السوبر السعودي التي تُوج بها أصفر العاصمة بنهاية المطاف عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

وحاول اللاعب لياندر تاوامبا إثبات ذاته وقدرته على قيادة التعاون للتتويج ببطولة السوبر، بل والتفوق رقميًا على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ولكن الإصابة كان لها رأي آخر خاصة أن لياندر تاوامبا لم يستطع استكمال اللقاء.

وبدأ لياندر تاوامبا المباراة بتفوق فوق العادة، حيث سجل من رأسية ذهبية الهدف الأول لنادي التعاون بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول، مزحزحًا اللقب بمسافة قليلة نحو سكري القصيم.

لكن بعد ذلك وقبل نهاية الشوط الأول بـ13 دقيقة خرج لياندر تاوامبا متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في شظية القدم والكاحل، مما أفقد التعاون 50% من قوته الضاربة.

ومع خروج لياندر تاوامبا متأثرًا بالإصابة، تنفس نادي النصر الصعداء، مما جعل عبدالرزاق حمدالله يستعيد تركيزه وتوازنه مسجلًا هدف التعادل الجميل لنادي النصر بالدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة مستغلًا خطأً قاتلًا من دفاعات الفريق التعاون.

وقبل مباراة السوبر، كان حمد الله نجح في إحراز 10 أهداف بالدوري السعودي في الموسم الجاري، حيث كان آخرها “هاتريك” في شباك الفيحاء بالجولة الثالثة عشرة، بينما سجل لياندر تاوامبا ثلاثة أهداف بعد مرور 13 جولة.

وتمكن حمد الله كذلك من إحراز ركلتي جزاء من أهدافه الـ10، بينما لم يتمكن لياندر تاوامبا من إحراز أي ركلات جزاء.

رقم آخر تفوق فيه حمد الله على الدبابة لياندر تاوامبا وهو تسديده لـ27 كرة على مرمى المنافسين في الدوري، بينما سدد اللاعب الكاميروني 10 مرات فقط على مرمى المنافسين.

وكان نادي التعاون أعلن عن حجم إصابة لياندر تاوامبا حيث سيغيب لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بعد ثبوت إصابته بكسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل.

وقيل إن الأهلي المصري اهتم مؤخرًا بالتعاقد مع لياندر تاوامبا لكن التعاون سيرفض التفريط في اللاعب.

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