إعلامي مهاجمًا حمدالله: أسطورة النصر لكن سيئ السلوك

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي محمد العميري هجومًا وإشادة في الوقت ذاته للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، وذلك بعد تتويج الأصفر بلقب كأس السوبر السعودي أول أمس السبت.

وخلال حديثه للقنوات الرياضية السعودية اليوم الاثنين قال العميري: حمدالله بالنسبة للنصراويين هو أسطورة النصر ولا خلاف على أنه واحد من أفضل المهاجمين المتواجدين حاليًا بالمملكة، وحمدالله هو الشمعة المضيئة للنصر حاليًا.

وتابع العميري: حمدالله بالنسبة لي سيئ السلوك في طريقة احتفاله بالأهداف، دائمًا يضع إصبعه على أنفه ويُوجه رسالة معينة ولكنها حركة مسيئة بالنسبة لي، أعتقد بأنه يجب عليه تغيير طريقته في الاحتفال بالأهداف وأن يترك التمثيل فسيكون مهاجمًا مميزًا فوق العادة.

وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هو من أبقى على حظوظ النصر للتتويج بلقب السوبر السعودي، وذلك بعد إحرازه لهدف التعادل في شباك التعاون عند حلول الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

ووفقًا لـ صحيفة ” الرياضية” فإن إدارة النصر ستتجه لصرف 250 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول النصراوي مكافأة لهم على تحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخ أصفر العاصمة بدلًا من 200 ألف ريال.

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