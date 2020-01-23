إعلامي يتمنى أمرًا غريبًا لـ الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني عن أمنيته الغريبة التي يتمنى أن تتحقق ضد ناديي الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الشمراني في تصريحات إعلامية: أتمنى أن يشرب الهلال والنصر من نفس الكأس الذي شرب منه الأهلي والاتحاد وباقي الأندية من مجازر التحكيم.

وتابع الشمراني: الأهلي والاتحاد عانيا من أخطاء التحكيم والهلال المستفيد الأول والنصر ثاني الأندية المستفيدة من أخطاء التحكيم، وأتمنى فقط كما قلت أن يتعرض الهلال والنصر لـ50% مما واجهه الأهلي والاتحاد و 30% مما تعرضت له الفرق الأخرى.

وفي وقت سابق، علّق عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي، تعليقًا ساخرًا، وذلك بعد فوز الهلال على نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الخميس الماضي.

وغرّد عبدالعزيز بغلف عبر حسابه في تويتر: “فاااري، يا فاري يا مدلع جاري، هاشتاق ولا أحلى”.

وجاءت تغريدة بغلف كتقليل من فوز الهلال على فريق الاتفاق، بسبب عدم رجوع حكم المباراة لتقنية الـVAR والقيام بطرد اللاعب هتان باهبري بعد ركله لأحد لاعبي الاتفاق بصورة غير شرعية في المباراة.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الأول في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر.

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