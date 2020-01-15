إعلان نتائج المرحلة الثانية من تطبيق معايير الحوكمة للأندية

المواطن - محمد سمعه

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية بالهيئة العامة للرياضة، نتائج المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية والمعلنة في شهر يوليو الماضي.

وأوضحت النتائج أن جميع أندية الدوري أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم شهر ديسمبر الماضي وحتى الثلاثة أشهر المقبلة، الذي يستوجب حصول النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 2.5 من أصل خمس نقاط.

وجاء ترتيب الأندية كالتالي:

الفتح 4.64 نقطة. الأهلي 4.20 نقطة. الشباب 4.14 نقطة. الهلال 4.09 نقطة. الفيحاء 4.04 نقطة. الفيصلي 3.97 نقطة. النصر 3.89 نقطة. الرائد 3.86 نقطة. الحزم 3.47 نقطة. التعاون 3.43 نقطة. الوحدة 3.39 نقطة. أبها 3.37 نقطة. الاتحاد 3.28 نقطة. الاتفاق 3.15 نقطة. ضمك 3.14 نقطة. العدالة 3.10 نقطة.

وتنص الحوكمة على حصول كل نادٍ وفقًا للإستراتيجية على 20 مليون ريال بالموسم الواحد، مقسمة بشكل شهري في حال تم تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها.

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