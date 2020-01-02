إلغاء اختبار كفايات يربك المعلمين.. هل تلغى النتائج وما آلية المفاضلة؟

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم اليوم الخميس إلغاء اختبار كفايات المعلمين والمعلمات واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بدلًا عنه، موضحة أن جميع من اجتاز اختبار الكفايات في الأعوام السابقة سيمنح الرخصة المهنية.

وتفاعل العديد من المعلمين والمعلمات مع هذا القرار متسائلين عن مصير من اجتاز اختبارات الكفايات خلال هذا العام، وهل سيتم مساواتهم بمن لم يختبر أو اجتاز الاختبارات.

وعلق عبدالكريم العنزي بقوله “وش فائدة النتائج بعد إلغاء الاختبار؟!!”.

وقالت ليلى “يعني اللي اختبروا وفرحوا بنتائجهم راحت على الفاضي!!! الحمد لله ما اختبرت وتعبت نفسي”.

وقالت أحلام “تم إلغاء كفايات المعلمين وصارت الرخصة المهنية بديل عنها، بس خايفة أنه النتيجة اللى ناجحة فيها يتم إلغاؤها غير كذا الحوسة بموضوع المفاضلة وحاليًا مخي تعطل مع هذا التخبيط”.

وعلقت أخرى بقولها: “دخلت كفايات المعلمين والمعلمات الاختبار العام أربع مرات أختبره واليوم أخيرًا اجتزته الحمد لله، أحد يفهمني وش وضع إلغاء الاختبار أفرح ولا ما أفرح”.

وقال مازن الحارثي “إنهاء العمل بكفايات المعلمين والمعلمات لا يعني إلغاء نتائجه، يستمر العمل بنتائجه وكل من اجتاز هذا الاختبار حتى تاريخ اليوم سيمنح رخصة المعلم مباشرة، ومن لم يجتزه بعد سيلزمه التقديم على اختبار رخصة المعلم مستقبلًا حتى يمكنه التقدم”.

بينما علق علي الغريب بقوله إنه “يجب على وزارة التعليم تبيين آلية المفاضلة بعد إلغاء كفايات المعلمين، بحيث يكون مجتازو الاختبار ذوي أفضلية على من لم يجتز ومن لم يختبر”.

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