إنجاز استثنائي ينتظر حارس المنتخب السعودي في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

ظهر حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي، محمد اليامي بشكل مميز خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المقامة حاليًا في تايلاند.

وأصبح الحارس محمد اليامي على بُعد خطوة من تحقيق إنجاز شخصي قاري بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

واهتزت شباك حارس مرمى المنتخب السعودي بهدف واحد فقط خلال الـ5 مباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، وكان ذلك في مباراة اليابان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبات محمد اليامي صاحب الـ22 عامًا، مرشحًا للانفراد برقم استثنائي له في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إذا نجح في الحفاظ على شباكه في المباراة النهائية المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل.

المنتخب السعودي

وتألق المنتخب السعودي خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وفاز على أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله ناصر العمران.

وضمن الأخضر تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، وسيبدأ الاستعداد لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث ينتظر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء.

يُذكر أن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها الأخضر إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ مشاركاته في نسخة أولمبياد أتلانتا 1996.

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