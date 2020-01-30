إنجاز جديد لصلاح بعد لقاء وست هام ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إنجازًا جديدًا له مع الريدز، وذلك بعد مباراة وست هام ضد ليفربول التي أُقيمت أول أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة للفريقين في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح تألق بقوة في مباراة وست هام ضد ليفربول حيث سجل هدفًا للريدز من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب الإنجليزي أليكس تشامبرلين.

وبعد أن سجل صلاح هدف الريدز الأول في مباراة وست هام ضد ليفربول، أصبح اللاعب المصري خامس هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 66 هدفًا متخطيًا رقم النجم الإسباني فيرناندو توريس لاعب الريدز السابق الذي سجل 65 هدفًا لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة وست هام ضد ليفربول أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي معقل نادي وست هام يونايتد.

وبعد نهاية مباراة وست هام ضد ليفربول، أصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في المركز الأول بالدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة بالمركز السابع عشر.

يذكر أن الصحف الإنجليزية أشادت بشكل ملحوظ بتألق صلاح في لقاء وست هام ضد ليفربول، حيث وصفوه بالمغني الذي غنى وقال كل شيء في المباراة.

سيخوض الريدز، مباراة قوية ضد نادي ساوثهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي غدًا السبت، حيث يرغب الريدز في تحقيق الفوز رقم 24، وذلك بعد الانتصار في مباراة وست هام ضد ليفربول.

وقبل إقامة مباراة وست هام ضد ليفربول، كان نادي وست هام اتخذ قرارًا بإقالة المدرب التشيلي مانويل بليغريني بسبب سوء النتائج، وتعيين المدرب الأسكتلندي دايفيد مويس خلفًا له لقيادة الفريق اللندني.

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