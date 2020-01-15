إيقاف فالفيردي مباراة واحدة بسبب السوبر الإسباني بجدة

المواطن-مروة نبيل

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن عقوبة نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني بجدة.

وتعرض فالفيردي للطرد في الشوط الثاني الإضافي من مباراة نهائي السوبر الإسباني بجدة، وذلك بعد عرقلته لنجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا الذي انفرد بحارس المرمى تيبو كورتوا.

وأكدت “ماركا” أن تقرير حكم المباراة سانشيز مارتينيز جاء خلاله: “في الدقيقة 116، تم طرد اللاعب (15) فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد للسبب التالي: عرقلة أحد المنافسين وبالتالي منع فرصة واضحة للتسجيل”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد إشبيلية، والمقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يُذكر أن ريال مدريد فاز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في نهائي السوبر الإسباني الذي أُقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ليحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

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