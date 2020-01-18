اتحادي يسخر من مارين بعد لقاء الوحدة ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي عدنان جستنيه المعروف بميوله الاتحادية من اللاعب الألماني ماركو مارين نجم الأهلي، بعد مباراة الوحدة ضد الأهلي التي أُقيمت اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكتب جستنيه عبر حسابه في تويتر بعد مباراة الوحدة ضد الأهلي: هدف أهلاوي حلو من شبيه ميسي على ذمة معلقنا المحبوب بلال علام، والذي اتفق معه إلى حد ما في شبه في الشكل وليس على المستوى الفني.

وكان ماركو مارين سجل الهدف الثاني للراقي بـ مباراة الوحدة ضد الأهلي عند حلول الدقيقة الثامنة والستين من عمر المباراة.

وفي سياق آخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في تحقيق هدفه خلال مباراة الوحدة ضد الأهلي، وهو العبور لدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين لمواجهة نادي النصر.

وتمكن نجوم الراقي خلال مباراة الوحدة ضد الأهلي اليوم، في الثأر ورد الدين للفريق الوحداوي الذي تفوق على الراقي مرتين، حيث كانت المرة الأولى في كأس الملك الموسم الماضي بعدما أقصى الوحدة فريق الأهلي من دور الـ16، والمرة الثانية كانت بفوز الوحدة على الأهلي يوم 14 سبتمبر الماضي في الدوري وهي المباراة التي أشعلت فتيل الأزمة بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الراقي؛ بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وبعد فوز الراقي في مباراة الوحدة ضد الأهلي، سيواجه الراقي فريق النصر في شهر مارس المقبل بدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما ستكون المباراة الأخرى في دور الأربعة بين فريقي الهلال وأبها.

وقبل إقامة مباراة الوحدة ضد الأهلي، كان نادي أبها أقصى فريق الفتح بنتيجة 5/ 3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

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